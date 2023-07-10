Москва, 10 июля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Банк непрофильных активов «Траст» продал на аукционе 90% банка для бизнеса «Точка» за 41,5 миллиарда рублей. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Завершился аукцион по продаже «Трастом» 90,01% акций АО «Точка». Цена, сформированная аукционом, составила 41,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Другие детали соглашения не уточняются, сделку должны закрыть в третьем квартале нынешнего года.

Также указывается, что глава правления банка «Траст» Александр Соколов заявил, что проведение торгов показало высокий интерес инвесторов к кредитной организации, задачей которой являюсь усиление своей бизнес-структуры, помощь в получении лицензии и урегулирование спор с миноритариями.

«В результате гармоничного сотрудничества с командой «Точки» актив стал кратно больше интересен инвесторам. Мы довольны результатами аукциона», — сказал он.

Летом прошлого года банк «Открытие», ставший частью группы ВТБ, продал «Трасту» 90% акций «Точки», который в апреле текущего года выставил их на торги по начальной цене в 22,7 млрд рублей.