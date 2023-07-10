Москва, 10 июля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 июля заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за короткое время кратно нарастили выпуск необходимой российским защитникам в зоне СВО продукции.

Вадим Савицкий/ТАСС На предприятии оборонно-промышленного комплекса

«Конечно, принимаем все необходимые решения для оказания помощи предприятиям ОПК. Важно, что они смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас так нуждаются наши защитники», — заявил Мишустин на пленарной сессии выставки «Иннопром».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Глава государства отметил, что это позволяет ему понимать, чего не хватает для нужд специальной военной операции на Украине. Совещания по вопросам ОПК проходят в очном и телефонном режимах. Путин заявил, что в ходе них обсуждаются вопросы производства, проводятся совещания с главами предприятий и с теми, кто применяет технические средства и вооружения.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время совместного заседания коллегий Минобороны и Минпромторга рассмотрели вопросы выполнения гособоронзаказа. В Минобороны по итогам заседания сформировали поручения и поставили задачи профильным органам военного управления и руководителям предприятий ОПК. Ранее Мантуров заявил, что предприятия ОПК выполняют гособоронзаказ почти на 100%.