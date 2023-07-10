Москва, 10 июля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 10 июля федеральный закон о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве. В соответствии с документом, стороны соглашения смогут приобретать гражданства друг друга без потери первоначальных.

Известия/Сергей Коньков

Помимо этого, российская сторона предоставляет достигшим 18 лет дееспособным лицам, на 26 августа 2008 года имевшим абхазское гражданство и не утратившим его на момент подачи заявления, право упрощённого обращения за гражданством России. Условия приёма в него и порядок всех процессов устанавливает президент России.

Дети до 14 лет получают гражданство родителей в случае, если ребёнок не станет лицом без гражданства. Оно также не меняется при изменении гражданства родителей, лишённых родительских прав. Помимо этого, лицо с двойным гражданством в праве получать социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание страны, на территории которой проживает. Лица с двойным гражданством также проходят военную службу в стране, на территории которой постоянно проживают на момент призыва. Это освобождает их от службы в другой стране. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава абхазского МИД Инал Ардзинба назвал ратификацию Советом Федерации соглашения о двойном гражданстве очередным подтверждением братских отношений и высокого уровня диалога Сухума и Москвы. Само соглашение о вопросах двойного гражданства он подписал в 2022 году в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В МИД Абхазии после этого заявили о запуске механизма упрощённого получения российских паспортов для граждан республики.