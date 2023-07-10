Ереван, 10 июля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. В ночь на 10 июля на борту следовавшего по маршруту Москва — Ереван самолёта скончалась пассажирка. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба МВД Армении.

Анна Алябьева ИА Регнум

«Состояние родившейся в 1963 году Амалии П. ухудшилось, после чего была зафиксирована её биологическая смерть», — сообщили в ведомстве.

Подробности произошедшего не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля скоропостижно умерла одна из пассажирок рейса Сочи — Челябинск. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства работниками авиакомпании при оказании неотложной медпомощи.

Также в августе в Тюмени скончался летевший рейсом Абакан — Москва пассажир. Мужчина почувствовал себя плохо во время полёта и экипаж принял решение об экстренной посадке в тюменском аэропорту. Скорая помощь приняла мужчину прямо с борта, однако его жизнь не удалось спасти.