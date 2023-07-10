Москва, 10 июля, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Действующего мэра Москвы Сергея Собянина зарегистрировали кандидатом на выборах главы столичного градоначальника, сообщили 10 июля в Мосгоризбиркоме.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Собянин

Как сообщил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут РИА Новости, сегодня избирком провёл заседание, на котором принял решение о регистрации Собянина в качестве кандидата.

По словам Реута, на пост главы города претендуют 12 человек, причём шестеро — это самовыдвиженцы.

От парламентских партий документы подали Собянин (как кандидат от «Единой России»), Дмитрий Гусев — первый заместитель председателя главы фракции партии «Справедливая России — Патриоты — За правду», Владислав Даванков — вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди», Леонид Зюганов — депутат Мосгордумы от КПРФ и Борис Чернышов — вице-спикер Госдумы от ЛДПР.

По регистрации всех кандидатов Мосгоризбирком примет решение в срок до 17 июля.

Выборы московского мэра состоятся 10 сентября, в единый день голосования.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин 14 июня подал документы в качестве кандидата на выборы мэра Москвы. О своём решении участвовать в выборах мэра российской столицы он заявил 9 июня.

Собянин объявил, что намерен на посту главы города, в случае переизбрания, продолжать заниматься вопросами развития экономики российской столицы и обеспечением социальной защищённости её жителей. Планируется и оказание поддержки участникам СВО.