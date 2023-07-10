Пекин, 10 июля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Пекин 10 июля заявила, что Россия может рассчитывать на дружеское плечо Китая.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Валентина Матвиенко

«В лице Китая мы можем рассчитывать на твёрдое надёжное дружеское плечо», — заявила Матвиенко по итогам встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

Парламентарий добавила, что Китай последовательно и настойчиво будет продолжать сотрудничество с Россией, сохранять дружбу между странами.

Матвиенко добавила, что российско-китайские отношения не подвержены никаким внешним политическим воздействиям. Она добавила, что ни Россия, ни Китай не позволят никому разговаривать с ними языком силы и угроз.

Как сообщало 10 июля ИА Регнум, Си Цзиньпин назвал развитие отношений России и Китая стратегическим выбором двух стран, основанным на коренных интересах. Глава КНР отметил, что у российско-китайских отношений здоровая и стабильная динамика развития. Председатель КНР также подчеркнул, что Китай готов совместно с Россией помогать созданию процветающего, стабильного и справедливого мира.

Замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй 25 июня заявил, что Китаю и России необходимо поддерживать стабильные отношения и защищать совместные интересы в условиях непростой международной обстановки. Он уточнил, что в такой ситуации нужно следовать важному консенсусу, ранее достигнутому лидерами обеих стран.