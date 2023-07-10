Москва, 10 июля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ликвидировали склады с боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе городов Николаев и Краматорск, сообщил 10 июля на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кадр из видео МО

«Уничтожены склады боеприпасов украинской объединённой группировки «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Потери ВСУ на херсонском направлении составили более 30 военнослужащих, а также восемь автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 63 артиллерийским подразделения ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 89 районах.

Как сообщало 10 июля ИА Регнум, пара российских штурмовиков Су-25СМ нанесла удар по скоплению живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. По данным Минобороны, российские лётчики применили 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ по сосредоточению живой силы и огневых средств противника.

Также артиллерия российской группировки войск «Днепр» ликвидировала 10 июля около Антоновского моста под Херсоном свыше 30 военных украинской армии. У Антоновки российская артиллерия уничтожила два украинских миномётных расчёта с боекомплектами.