Москва, 10 июля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Российские военные поразили у города Орехова в Запорожской области пункт управления 47-й механизированной бригады украинской армии. Об этом 10 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кадр из видео МО

«В районе города Орехов Запорожской области поражён пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.

Военный уточнил, что также у городов Николаев и Краматорск российские войска уничтожили склады боеприпасов объединенной группировки войск ВСУ «Херсон» и 56-й механизированной бригады украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что украинские войска потеряли более 150 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях в зоне спецоперации. Он добавил, что российские войска отразили попытки атак противника у Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР.

До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что ВС России ликвидировали на васильевском направлении линии фронта в Запорожской области штурмовую группу ВСУ. По его данным, это произошло в ночь на 10 июля.