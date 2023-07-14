Москва, 14 июля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Ежегодно порядка полутора миллионов человек выходят на рынок труда, завершив обучение по программам высшего и профессионального образования. Перед каждым из них стоит вопрос поиска первой работы и построения успешной карьеры. На помощь приходит национальный проект «Демография»: только за прошлый год центры занятости помогли с трудоустройством 880 тысячам молодых людей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM

В течение года после получения диплома о профессиональном образовании начинающие специалисты могут получить от государства помощь в построении карьеры в приоритетном порядке.

«При этом учитывается конкретная жизненная ситуация соискателя, его специальность, карьерные ожидания, опыт работы, стажировок или практики. При необходимости специалисты службы занятости помогут обучиться под запрос конкретного работодателя», — отметила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

Благодаря национальному проекту «Демография» молодые специалисты могут не только найти работу, но и бесплатно повысить квалификацию или пройти переобучение более востребованной профессии. Пройти обучение по нацпроекту могут молодые люди до 35 лет, если в течение четырех месяцев после окончания учебы или военной службы не смогли найти работу, а также студенты последних курсов вузов и колледжей, если для них нет работы по получаемой специальности. Обучение также доступно молодым людям без высшего или профессионального образования и тем, кто находится под риском увольнения.

Получить новую профессию можно как для трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела. Чтобы подобрать наиболее подходящую программу, после подачи заявки на портале «Работа России» участники проходят профориентирование в центрах занятости. Сейчас для обучения доступно более 14 тысяч различных образовательных программ. В каждом регионе набор обучающих программ формируется с учетом потребностей регионального рынка труда.

Например, в Калининградской области с начала года на переобучение по нацпроекту «Демография» направлено уже более полутысячи соискателей. В самом западном регионе страны для переподготовки доступно четыре десятка направлений: экскурсовод, парикмахер, повар, бортпроводник, водитель и др.

«Я встал на учет в Центр занятости населения, предложили обучение на водителя автобуса. Конечно, такая возможность бесплатной переподготовки с категории C на D — хорошее подспорье для семейного бюджета. Инструктор нравится, все объясняет доходчиво», — поделился участник программы Илья Быстров из города Гусев.

Жительница Челябинска Елена Н. благодаря нацпроекту прошла обучение на социального координатора и теперь в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» помогает участникам СВО и членам их семей решать вопросы, связанные со здоровьем, поиском работы, организацией отдыха и реабилитации.

«Я получила профессию, трудоустроилась и теперь могу еще больше помогать бойцам, их женам и детям. Это близкая для меня тема. При поддержке государства мы сделаем много хороших и нужных дел. Считаю, что это — мое призвание», — поделилась Елена.

А по программе трудовой мобильности государство поддерживает специалистов, которые ради работы готовы переехать в другой регион. Как показывают опросы, после окончания обучения молодые люди достаточно мобильны, и при выборе города, в котором хотели бы реализоваться в той или иной профессии, 50% выпускников заявляют о своей готовности переехать в другой регион для работы.

«Это подтверждают и данные трудоустройства — существенная доля выпускников трудоустраиваются не там, где получили образование», — подчеркнул директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

По оценке эксперта, молодежь переезжает в поисках лучших условий труда, более высокой заработной платы, а также в те регионы, где есть развитая социально-культурная инфраструктура, где можно интересно проводить досуг.

В этом году во всех регионах страны впервые прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая помогла десяткам тысяч людей найти работу и выбрать свою карьерную траекторию.

Например, в Красноярском крае федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства помог студентам Успенского техникума механизации и профессиональных технологий найти предприятие для прохождения практики. Эдуард Захарченко и Кирилл Козенко учатся по специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». После окончания 2-го курса молодые люди решили провести лето с пользой. Студентам помогли на практике ознакомиться с профессией аппаратчиков обработки зерна на ОСП «Коноковский элеватор».

«Это хорошая возможность получить новые навыки и опыт, а также иметь достойную финансовую поддержку своей семье. Было бы желание, а возможности найдутся», — отметил Эдуард Захарченко.

Сориентироваться и утвердиться в выборе профессии молодому поколению помогает программа промышленного туризма. Школьников и студентов приглашают на крупные предприятия, где они смогут своими глазами увидеть все производственные процессы.

В Татарстане студенты вторых и третьих курсов Заинского политехнического колледжа, ставшие участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства, отправились в профтур сразу по трём крупным и очень разным предприятиям — АО «Заинский сахар», «Заинский элеватор» и «Заинский крекер».

Экскурсия оставила массу впечатлений, поездка была не только веселой, но и полезной. Ребята получили уникальную возможность ознакомиться с предприятиями, спецификой рабочих профессий и условиями труда, оценить престижность и перспективность работы.

Василий Иванов ИА REGNUM

Для того чтобы помочь выпускникам найти свою первую работу в сентябре 2023 года, на портале «Работа России» появится специальный сервис — «Стажировки и практики». В единой открытой базе будут объединены все предложения о стажировках, рассказал заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий. Будущие молодые специалисты еще в процессе обучения смогут свободно откликаться на них, а работодатели — высылать приглашения на практику для наиболее успешных соискателей со всей страны.

В дальнейшем портал также можно будет использовать и абитуриентам. Для них в 2024 году будет создана единая общероссийская база предложений о целевом обучении. Договор о целевом обучении гарантирует выпускнику трудоустройство по окончании учебы. К примеру, целевое обучение несколько лет практикуют в новой судостроительной верфи «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края.

«Самое главное, что сегодня требуется от молодого специалиста, — не бояться: поменять регион, профессию, получить дополнительное образование. И тогда карьерный успех гарантирован. А государство и работодатели готовы им в этом помогать», — подчеркнула начальник управления персоналом судостроительного комплекса «Звезда» Ирина Кондратенко.

Напомним, благодаря национальному проекту «Демография» центры занятости проходят модернизацию по всей стране. Во время модернизации центры занятости меняют не только внешний облик, но и подход к оказанию услуг — карьерные и кадровые консультанты помогают клиентам индивидуально с учетом их жизненной ситуации.