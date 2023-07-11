Москва, 11 июля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Опасность распространения устойчивого к лекарствам грибка Candida auris, обнаруженного у бродячих собак в Индии, больше велика в жарких странах с высокой влажностью, чем в России, и может существенно навредить лишь людям и животным с ослабленным иммунитетом. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказала ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Ранее в Индии в ушах бродячих собак обнаружили устойчивый к лекарствам грибок Candida auris, который при попадании в организм человека способен вызвать развитие инфекции. Исследование провели учёные из канадского университета Макмастера и индийского университета Дели. Согласно данным, бездомные собаки могут выступать невольными переносчиками для передачи грибка другим животным и людям. Грибок Candida auris способен вызывать стойкие инфекции и широкомасштабные вспышки заболеваний из-за того, что противогрибковые препараты не всегда на него действуют. По оценкам специалистов, примерно каждый третий пациент с серьёзными инфекциями Candida auris не выживает.

Как рассказала ветеринар Сиротина, этот вид грибка относится к типу оппортунистических инфекций, то есть он пагубно влияет на организмы с иммунодефицитом или ослабленные после тяжёлых заболеваний, а для людей и животных с нормальным иммунным статусом не характерен.

«Если человек или животное имеет крепкий иммунитет, у него отсутствуют патогенные серьёзные заболевания, он следит за здоровьем и гигиеной, то очень сложно заразиться этим грибом. В группе риска люди и животные с ослабленным иммунитетом, после тяжёлых заболеваний, проходящие химиотерапию, с серьёзными хроническими заболеваниями, носители ВИЧ-инфекций, имеющие диабет в анамнезе», — рассказала Сиротина.

По словам врача, ослабленный иммунитет также часто наблюдается у младенцев и пожилых людей или животных, поэтому они тоже в группе риска. Однако, как отметила Сиротина, в России подобный грибок вряд ли получит широкое распространение, так как он приживается и активно действует в регионах с жарким и влажным климатом. Заморозки и отрицательные температуры воздуха подавляют жизнеспособность гриба.

«Для распространения грибов и инфекций имеет большое значение климат. В Индии жарко и влажно, там идеальная среда для процветания микробов. Ни для кого не секрет, что там довольно сильная антисанитария. Наш регион холодный, многие возбудители погибают тут от низких температур. А грибы обожают жару и влагу», — подчеркнула врач.

Ветеринар согласилась, что бездомные животные действительно легче подвергаются заражению, поскольку у них ослаблен иммунитет и они постоянно находятся в отягощённой опасными паразитами и бактериями среде. Тем не менее врач исключила вероятность массового заражения бродячих животных в России этим видом ушного грибка. Но чтобы хозяевам обезопасить своих питомцев, которые гуляют по улицам, от нежелательных инфекций и бактерий, Сиротина напомнила о соблюдении необходимых мер.

«Если хозяева хорошо ухаживают за своими питомцами, следят за их гигиеной, вакцинируют домашних любимцев от опасных инфекций, регулярно наблюдаются у ветеринара, то риск заразиться близится к нулю. Нужно вовремя проводить обработку питомца от паразитов, помогать ему с гигиеной, проводить обработку ушных раковин, где помимо грибов могут развиваться и разные другие бактерии, возбудители. А если нашли что-то подозрительное, то сразу обратиться к ветеринару», — посоветовала ветеринар.

Сиротина подчеркнула, что как у животных, так и у людей первично поддержание иммунитета для противостояния опасным инфекциям, а для этого нужно соблюдать гигиену, поддерживать чистоту вокруг, сохранять организм в хорошей физической форме и правильно питаться.

Грибок Candida auris впервые обнаружили в ушной раковине жительницы Японии в 2009 году, отсюда пошло название auris от лат. «ухо». После этой ситуации грибок начали выявлять по всему миру.