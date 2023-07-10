Москва, 10 июля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В России создадут систему государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ 10 июля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ИА Регнум

В новом законе говорится о включении подсистемы фонового мониторинга состояния вечной мерзлоты, порядок работы которой определит правительство, в единую систему государственного экологического мониторинга.

При этом в сопроводительных документах к закону указывается, что о необходимости создания такого рода системы свидетельствуют стратегические планы государства и задачи по освоению российской Арктической зоны, а также других районов, где также распространена вечная мерзлота.

Также в документе уточняется, что имеющие данные о состоянии окружающей среды органы власти или уполномоченные ими организации будут публиковать на официальных сайтах, в которых также будут данные о состоянии вечной мерзлоты и предполагаемые меры по предупреждению последствий деградации вечномерзлых грунтов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая кандидат физико-математических наук, главный научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв заявил, что в результате рекордных темпов потепления на Земле может быть затоплен ряд территорий, включая Санкт-Петербург. Учёный указал, что, по данным ООН, пять лет с 2023 по 2027 год окажутся самыми тёплыми за всё время наблюдений.

Позднее известные российские климатологи прокомментировали прогноз климатолога Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто. По их мнению, прогнозы о том, что при достижении нового рекорда среднемировой температуры людям грозит смертный приговор, нужно понимать как преувеличение и фигуру речи.