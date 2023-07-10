Москва, 10 июля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. С начала 2022 года дочерняя организация Корпорации МСП — МСП Банк — выдал банковских гарантий на строительство школ на сумму 1,7 млрд рублей. Инвестиции в проекты оцениваются в 16,6 млрд рублей.

Tambov.gov.ru Строительство школы

«Более активное привлечение бизнеса в проекты по строительству школ решает злободневные проблемы: недостаток учебных заведений и износ существующей инфраструктуры», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — При этом развитие государственных инструментов поддержки позволяет компаниям МСП все чаще идти в реализацию социально значимых проектов».

Гарантии, выданные банком, направлены на строительство и реконструкцию 40 школ в различных регионах. Среди них — моногорода, где задача улучшения качества школьного образования является одной из приоритетных. Так, современные школы появятся в Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Амурской области, Бурятии, Якутии, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Мурманской, Оренбургской, Воронежской областях, в Красноярском крае и Мордовии.

Cap.ru Строительство новой школы

Наличие банковской гарантии — одно из условий для участия компании в тендере. «Таким образом компания допускается до тендера на строительство образовательного учреждения и берет на себя ответственность за качество реализации проекта», — прокомментировал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.

МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Выполнение проекта курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.