Москва, 10 июля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 10 июля рассказал журналистам о ситуации с проездом машин по Крымскому мосту, где образовалась пробка из тысячи машин.

ИА Регнум

«Очень важно обеспечивать безопасность. Невозможно полностью сделать бесконтрольным движение, издержки есть и будут», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что принимаются меры, чтобы эти издержки минимизировать. По его словам, пробки не имеют перманентного характера, держатся 1-2 дня, потом сходят на нет.

Как сообщало 10 июля ИА Регнум, пробка из автомобилей на въезде на Крымский мост со стороны Кубани по состоянию на 10:00 увеличилась до 1300 машин. Время ожидания в очереди в среднем составило около шести часов.

По данным на 13:00, ситуация изменилась. В очереди со стороны Тамани находится 1002 транспортных средства. Время ожидания сократилось до трёх часов.

Министр транспорта России Виталий Савельев доложил 4 июля президенту Владимиру Путину, что пиковая ситуация с заторами на Крымском мосту ожидается 16–17 июля. Президент поручил оценить идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые российские территории и задействовать паромные переправы.