* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 10 июля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Выдача Анкарой Киеву главарей украинского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не повлияет на действующие совместные проекты России и Турции. Об этом 10 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Global Look Press/Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine

«Это никак не связано. Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой. Они многогранны, и особенно проект, который затрагивает большое количество стран», ― пояснил официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что в ходе диалога российская сторона рассчитывает получить разъяснения на этот счёт и будет это принимать во внимание при следующих договорённостях.

«Что касается возвращения главарей «азовцев», то да, это нарушение имевшейся договорённости, и мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже и начали делать», ― указал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля написал в своём Telegram-канале, что возвращается на Украину вместе с пятью командирами «Азова».

Обмен украинского политика Виктора Медведчука на пятерых командиров «Азова» в сентябре 2022 года проходил в аэропорту Анкары.

Песков заявил, что возвращение из Турции на Украину вместе с украинским лидером главарей «Азова» стало нарушением условий ранее заключённого договора как со стороны Украины, так и со стороны Турции. При этом, подчеркнул он, Россию не поставили в известность о передаче боевиков Зеленскому.

По договору азовцы должны были находиться в Турции до окончания конфликта на Украине.

В администрации США отказались комментировать ситуацию. Помощник американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не стал в разговоре с журналистами оценивать действия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который вопреки договорённостям с Россией вернул Украине главарей «Азова». По словам Салливана, Вашингтон не имеет никакого отношения к передаче Эрдоганом Зеленскому азовцев.