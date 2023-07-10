Москва, 10 июля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В Москве молодой мужчина, заступившийся за девушку, на которую на улице напал пьяный прохожий, оказался фигурантом уголовного дела, сообщил 10 июля Telegram-канал «112».

Global Look Press/Frank Hoermann / SVEN SIMON

22-летний Никита стал очевидцем нападения пьяного мужчины на 23-летнюю Сахар И. Находящийся в состоянии опьянения 43-летний Дмитрий Вагин окликнул девушку, она не обернулась, после чего тот догнал её и схватил за волосы.

Увидев это, Никита ударил Вагина так, что тот потерял сознание. В больнице у него обнаружили ушиб мозга и множественные переломы лицевых костей.

Против заступившегося за девушку молодого человека возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля в столичном СК рассказали о задержании подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин. Ранее задержанный был судим за совершение особо тяжкого преступления.

Сначала он напал на незнакомую девушку во дворе дома в Москве, но она оказала сопротивление, и злоумышленник скрылся. Это произошло вечером 7 июля в районе улицы Симоновский вал.

Тем же вечером он попытался изнасиловать другую женщину возле жилого дома рядом с Крутицкой набережной. На допросе задержанный, против которого возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование, признал вину.