Москва, 10 июля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Виктор Бессараб умер на 93-м году жизни. Он был одним из первых, кто услышал голос Юрия Гагарина во время первого полета в космос. Виктор Михайлович входил в экипаж секретной экспедиции, участники которой первыми приняли сигнал с голосом человека из космоса на Земле.

РИА Новости/Александр Моклецов Космонавт Юрий Гагарин

92-летний Виктор Михайлович ушёл из жизни в своей квартире на улице Башиловской 1 июля. В этот день мужчине стало плохо, и его супруга Мира Львовна вызвала мужу скорую. Но медики уже ничем не смогли помочь пенсионеру, они лишь констатировали его смерть. Родственники рассказали, что в последнее время Виктор Бессараб ослаб и чаще жаловался на здоровье.

«Мой муж был очень светлым человеком, о нём можно говорить беспрестанно. Но пока очень тяжело, очень больно говорить. Служба на флоте у него была тяжелая, но он мало о ней говорил из-за секретности. Но о полёте Гагарина он немного рассказывал, они первыми ловили его голос из космоса. После выхода на пенсию он много времени проводил с внуками, писал стихи», — говорит Мира Львовна.

Виктор Михайлович Бессараб родился 9 февраля 1931 года. Он был переводчиком с английского языка. И его навыки были очень полезны на Тихоокеанском флоте, ведь корабли часто заходили в порты за пределами СССР, где нужно было выстраивать контакт с иностранцами. В 1959 году на Тихоокеанском флоте ВМФ было создано секретное подразделение — 4-я Тихоокеанская гидрографическая экспедиция (ТОГЭ-4), в состав которой вошли четыре корабля. Членов экипажей тщательно отбирали. Виктор Бессараб попал в небольшой список избранных. Даже сами участники экспедиции до последнего не знали, какое задание им предстоит выполнить. 13 марта 1961 года все корабли стартовали с Камчатки, только выйдя в океан, они вскрыли конверт с заданием. Но там были лишь координаты, к которым корабли должны были двигаться на полном ходу. Почти через месяц, прибыв на место и заняв позиции, экипажи получили пояснительную информацию. 12 апреля им предстояла работа с космическим кораблём «Восток». На 25-й минуте полёта после старта с Байконура Юрий Гагарин передал первый сигнал бортовой телеметрии: «Пульс — 76, дыхание — 18». Участники экипажа кораблей сразу передали данные в ЦУП. Спустя десять минут они получили весь комплекс данных, поступивших с борта «Востока», и приступили к их расшифровке. Их также передали в центр управления полётами, откуда вскоре сообщили, что полёт прошёл успешно, а первый человек в космосе уже вернулся на Землю. Через неделю, вернувшись на базу, моряки увидели на страницах газет лицо того, чей сигнал принимали из космоса.