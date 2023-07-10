Москва, 10 июля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Руководство и персонал подмосковной частной клиники задержали за выдачу фиктивных документов украинским мигрантам, сообщило 10 июля управление ФСБ в Москве и Подмосковье.

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«Задержаны граждане Российской Федерации, которые <…> организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами», — говорится в пресс-релизе.

По информации ведомства, фиктивные справки позволили более чем 150 иностранцам незаконно приехать на территорию России и встать на миграционный учёт в Московском регионе. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 322.1 УК («Организация незаконной миграции»). Число задержанных не уточняется.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3818719" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владельцы частной клиники организовали канал миграции с украины

Как сообщало ИА Регнум, в феврале ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержала участников преступной группы, которая занималась легализацией мигрантов через фиктивные браки и установление отцовства. Злоумышленники изготавливали им поддельные документы, содействовали в заключении фиктивных браков, установлении отцовства над детьми из числа россиян для легализации иностранцев на территории России. В рамках уголовного дела задержали организатора и четырёх участников преступной группы. Также по делу допросили более 30 свидетелей, провели 45 обысков, в ходе которых изъяли поддельные миграционные документы и прочие улики.