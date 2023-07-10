Москва, 10 июля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Данные о потерях российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) предоставляет только Минобороны. Об этом на брифинге 10 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указал Песков, в Кремле не мониторят данные СМИ, которые признаны в России иностранными агентами.

«[Сведения о погибших] даёт Минобороны. Они единственные, кто имеет такую прерогативу», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая Песков заявил, что Вашингтон не может знать потери российской армии в зоне спецоперации и потому распространяемые США цифры фактически взяты «с потолка». Представитель Кремля призвал ориентироваться на данные Минобороны России.

При этом известно о тяжелейших потерях украинской армии, несмотря на попытки Киева скрыть данные.

Так, 7 июля экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что украинские войска потеряли уже свыше 330 тыс. человек погибшими и пропавшими без вести. Он почеркнул, что Киев всячески пытается занизить реальные цифры потерь ВСУ.

До этого один из комбатов ВСУ сообщил канадскому изданию CBC о гибели самых боеспособных военных в его подразделении всего за одно сражение с российскими войсками. По его словам, батальон потерял в этом бою до четверти своего состава.