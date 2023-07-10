Москва, 10 июля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июля прокомментировал начало строительства завода по производству турецких беспилотников Bayraktar на Украине. Как отметил представитель Кремля, Турция, с которой у России тесные и многогранные отношения, свободна в желании иметь их и с другими странами.

Ahmed Deeb/dpa/Global Look Press

«У Турции есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, в том числе и с Украиной. Мы надеемся, что развитие этих отношений не будет направлено против нас. Да, это нарушение договорённостей, и мы будем обсуждать это с турецкой стороной. Турция сохранила с нами диалог и поддерживает его на высоком уровне», — заявил Песков.

Ранее о начале строительства завода по производству турецких БПЛА Bayraktar на Украине сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он заявил, что предприятие начали строить «на деле», а не только в меморандуме.

О планах на строительство такого завода турецкая авиастроительная компания Bayrak сообщила в августе 2022 года. По словам украинского посла в Турции Василия Боднара, стороны согласовали все условия договора. Позднее гендиректор компании Халук Байрактар заявил, что в Baykar рассчитывают запустить производство боевых беспилотников Bayraktar Akinci и Bayraktar TB2 на территории Украины в 2025 году. На тот момент Байрактар уточнил, что основная часть подготовительных работ на предприятии уже началась.

В конце мая издание Business Insider написало, что Россия уничтожила практически все имеющиеся у Украины Bayraktar TB2 за первый год спецоперации, лишив страну важного стратегического ударного средства. Позднее в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что Киев и Анкара подписали меморандум о наращивании производства различных типов БПЛА на Украине. Документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий.