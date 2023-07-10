Москва, 10 июля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Угрозы финансовой стабильности России нет, заявил на брифинге 10 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с ослаблением курса рубля.

Известия/Сергей Коньков

Представитель Кремля напомнил, что, как он уже говорил на прошлой неделе, ситуация лучше, чем можно было ожидать.

«Что касается курса валюты — такое бывает, и это никоим образом не угрожает стабильности», — сказал Песков.

10 июля курс доллара на торгах Мосбиржи составил, по состоянию на 13:18 мск, 91,69 рубля, курс евро — 100,46 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года поднялся выше 91 рубля.

6 июля Песков, комментируя ослабление курса рубля, сказал, что риска нарушения макроэкономической стабильности в России нет. Макроэкономические показатели лучше ожидаемых, отметил он.