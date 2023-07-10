Киев, 10 июля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. На Украине началось строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar. Об этом 10 июля в эфире телеканала «Рада» заявил министр республики по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Global Look Press/Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency

Он подчеркнул, что предприятие начали строить «на деле», а не только в меморандуме.

«Если вы говорите именно о том заводе Bayraktar, о котором мы уже знаем, что пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались уже строительные работы», ― указал глава министерства.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа 2022 года турецкая авиастроительная компания Bayrak сообщила о планах построить на Украине завод для производства и сборки беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. По словам украинского посла в Турции Василия Боднара, стороны согласовали все условия договора.

В июне генеральный директор компании Халук Байрактар заявил, что в турецкой компании Baykar рассчитывают запустить производство боевых беспилотников Bayraktar Akinci и Bayraktar TB2 на территории Украины в 2025 году. Он подчеркнул, что строительные работы на дочернем предприятии Baykar на территории Украины ООО «Авиа венчурс» производятся в соответствии с планом.

Байрактар уточнил, что основная часть подготовительных работ на предприятии уже идёт, ожидается, что завод электрифицируют уже в июле.

В конце мая Business Insider написало, что Россия уничтожила почти весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2 за первый год спецоперации, лишив Украину важного стратегического ударного средства.

8 июля пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского заявила, что Киев и Анкара подписали меморандум о наращивании производства различных типов БПЛА на Украине отмечается, что документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между украинскими и турецкими компаниями, а также на поддержку внедрения существующих и создание новых проектов в этих сферах.