Пекин, 10 июля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 10 июля передала устное послание от президента России Владимира Путина.

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«Он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания», — сказала Матвиенко на встрече.

По словам спикера Совета Федерации, Путин тепло вспоминал визит главы КНР, состоявшийся в марте, а также длительные результативные двусторонние переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 24 мая передал привет от президента России Владимира Путина. Мишустин отметил, что визит главы КНР открыл новую эпоху в развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, связывающих две страны. Российский премьер добавил, что отношения Москвы и Пекина демонстрируют беспрецедентно высокий уровень.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян на переговорах с премьер-министром России высоко оценил перспективы сотрудничества Пекина и Москвы.

Россия стала первой страной, которую Си Цзиньпин посетил после переизбрания на третий срок Всекитайским собранием народных представителей 10 марта. По итогам государственного визита Си Цзиньпина в Москву лидеры двух стран подписали многочисленные документы об углублении двусторонних отношений.