Доха, 10 июля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Надежды Запада на изоляцию России путём введения санкций не оправдались, США и ЕС не удалось пошатнуть российскую экономику, сообщила Al Jazeera.

Сергей Корсун ИА Регнум

Телекомпания отмечает, что Запад надеялся на обрушение российской экономики после введённых из-за начала спецоперации на Украине санкций. Произошло обратное — экономика России начала укрепляться.

Россия, столкнувшись с санкциями Запада, расширила азиатские и ближневосточные рынки сбыта. По данным канала, Россия в прошлом году нарастила поставки сырьевых товаров до $588 млрд — по сравнению с $494 млрд в 2021 году.

В связи с этим авторы материала высказали предположение о том, что Запад вряд ли добьётся от России сворачивания СВО под давлением санкций.

Как сообщало ИА Регнум, 11-й пакет санкций против России в связи с СВО Евросоюз ввёл 23 июня. Под действие санкций попали 33 компании и 71 российский гражданин.

7 июля на встрече с членами СБ РФ по мерам противодействия антироссийским санкциям президент Владимир Путин выразил уверенность в неспособности Запада подорвать экономику России и в неэффективности ограничительных мер.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высокий курс доллара и евро и ослабление рубля, заявил, что в Кремле никакой угрозы стабильности экономике страны не видят.