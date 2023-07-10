Нижний Новгород, 10 июля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Запад понял, что Россию невозможно разрушить ни вооружённым, ни экономическим путем, заявил 10 июля первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Как он указал, именно поэтому против страны начали «полномасштабную войну смыслов», нацеленную на молодёжь.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Россию вооружённым путем не взять. Российская экономика, наверное, к удивлению и огорчению многих наших западных оппонентов показала, что даже таким беспрецедентным количеством санкций ее тоже не взять, она оказалась гораздо устойчивее и крепче, и гораздо больше конкурентоспособность имеет», — заявил он на открытии всероссийского форума «Дигория».

Кириенко добавил, что из-за этого те, кто решил выступает против России, пытаются развалить её изнутри.

«Они развернули полномасштабную войну смыслов, войну психологическую, целью которой является подрастающее поколение», — подчеркнул он.

Ранее Кириенко заявил, что НАТО ведёт против России информационно-психологическую войну. Её целью он также назвал влияние на подрастающее поколение. Он отметил, что эта война — часть большего конфликта, в который вошли экономическое противостояние и военные действия на территории Украины. Кириенко уверен, что наиболее продолжительной будет именно борьба за влияние на умы, и в этой борьбе обязательно нужно победить.