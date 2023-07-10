Москва, 10 июля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. В США не обращают внимания на то, кто их считает военными преступниками, и пока у власти будут находиться политики, не скрывающие ненависть к России, то одной из главных задач для американцев будет оставаться причинение вреда российским территориям. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Global Look Press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency

Ранее в посольстве России в Вашингтоне сочли фактическим признанием в совершении военных преступлений согласие США отправить кассетные боеприпасы на Украину. Так российские дипломаты прокомментировали заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о передаче Киеву кассетных снарядов. В посольстве подчеркнули, что чиновник де-факто признался в совершении Штатами военных преступлений, так как он открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане.

По словам сенатора Цекова, ряд американских политиков осознаёт риски применения кассетных боеприпасов для гражданского населения, однако ключевое решение всегда остаётся за президентом, который лоббирует свою жёсткую антироссийскую политику.

«Байден (Джо Байден, президент США. — Прим. ред.) не слушает здравые голоса, ведь рядом с ним есть масса ястребов, которые руководствуются ненавистью к России. Но у этих политиков уровень международного государственного мышления невысокий, хоть они как-то и оказались в правительстве», — отметил Цеков.

Сенатор напомнил, что решение о поставке Украине кассетного оружия не поддержали и в Великобритании, Испании, Канаде и в других странах — союзниках США.

«Но американцы не обращают внимания на это. Когда-то, наверное, Европа прозреет, но уже тогда, когда перестанет существовать как Евросоюз, и они окажутся на задворках мирового сообщества. А сейчас США шаг за шагом дискредитируют себя как государство, и число американских граждан, уважающих своих политиков, уменьшается с каждым днём. Тем более что Вашингтон ставит под угрозу уже и своих граждан», — пояснил сенатор.

Как отметил Цеков, Москва очень жёстко оценивает данный шаг Соединённых Штатов, а потому ответ не заставит себя ждать. К тому же не только Россия, а целый ряд стран, как заметил сенатор, давно считают США мировым агрессором и преступником из-за участия во множестве военных конфликтов, где сохранение жизней мирного населения никак не контролировалось Вашингтоном. По мнению сенатора, один из важных критериев для США — это удалённость от них той территории, где будет применяться опасное оружие, а то, что последствия применения кассетных боеприпасов будут действовать на Украине и соседних землях ещё долгие годы, не имеет для Вашингтона значения.

Президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды якобы необходимы для успешного контрнаступления ВСУ. По его словам, у украинцев заканчиваются боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что беспокойство о последствиях использования кассетных боеприпасов на Украине не играет такой роли, как возможная победа России в конфликте. Он отметил, что Украина получит современные кассетные боеприпасы с низким коэффициентом несрабатывания.

Против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступили 19 американских конгрессменов. Они подчеркнули, что объявленные Белым домом намерения противоречат ограничениям на передачу этих видов вооружений и подрывают американское лидерство.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что западные поставки вооружения Киеву — это лишь попытка продлить конфликт на Украине. Он также отметил, что Запад и в дальнейшем будет наращивать производство вооружений, однако для многих стран это будет сделать сложнее, чем для США.