Пекин, 10 июля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Передача Украине кассетных боеприпасов может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта. Об этом на брифинге 10 июля заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Global Look Press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency

«Безответственная передача кассетных боеприпасов может привести к гуманитарным проблемам», — сообщила журналистам Мао Нин.

По словам представителя МИД Китая, Пекин заметил, что решение США поставить этот тип вооружений Украине вызвало обеспокоенность международного сообщества. Многие страны выразили несогласие.

В Китае заявили, что диалог и переговоры являются единственным возможным выходом из конфликта на Украине. Мао Нин на брифинге призвала стороны не подливать масло в огонь во избежание обострения противоречий и эскалации украинского кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, США 7 июля объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. В Белом доме отметили, что поставка этих боезарядов Киеву станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов. В то же время в Вашингтоне признали, что применение кассетных боеприпасов несёт риски для мирного населения.

На брифинге 7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что обсуждение решения о поставках кассетных боеприпасов не выявило разногласий внутри НАТО. В Белом доме также добавили, что Украина предоставила гарантии использования этих боеприпасов на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.

Корреспондент телеканала Sky News в США Марк Стоун отметил трудности ВСУ в контрнаступлении, поэтому Вашингтон принял решение поставить на Украину запрещённые в большинстве стран мира кассетные боеприпасы. По окончании конфликта США обязались помочь Украине в разминировании территорий, где это оружие применялось.

Россия раскритиковала решение Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов на Украину. По словам посла в США Анатолия Антонова, подобными действиями США приближают человечество к новой мировой войне. Это жест отчаяния из-за нежелания признать провал украинского «наступления». Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ранее США называли применение кассетных боеприпасов военным преступлением, а теперь передают их Украине.