Набережные Челны, Татарстан, 10 июля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Труп голой избитой женщины обнаружили 10 июля в лифте многоквартирного жилого дома в Набережных Челнах.

Известия/Александр Казаков

Утром понедельника сотрудник ремонтной службы прибыл по вызову из-за вставшего лифта. Мужчина обнаружил тело обнажённой женщины со следами избиения.

«Когда механик открыл застрявший лифт, внутри он обнаружил тело жестоко избитой 35-летней женщины. На трупе не было одежды», — сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

У погибшей выявили переломы челюсти и рёбер и разрыв печени. Подозреваемого в убийстве задержали. Мужчина был ранее судим и проживал в этом же доме. Погибшая также жила в нём. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Новокузнецке двое подростков до смерти забили 53-летнего местного жителя. 5 июля подозреваемые пришли к нему, чтобы поговорить, мужчина встретил подростков на улице у частного дома. В ходе произошедшего конфликта подозреваемые избили мужчину руками и ногами, после чего он потерял сознание от полученных травм и впоследствии умер.