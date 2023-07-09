Москва, 10 июля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Победивший на выборах президента Узбекистана его действующий глава Шавкат Мирзиёев продолжит улучшать отношения с Россией, однако пока трудно сказать, закончится ли это присоединением Ташкента к ЕАЭС. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 июля заявил политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

ИА Регнум Шавкат Мирзиёев

По его словам, Мирзиёев уже преодолел главную проблему внешней политики Ташкента — его изолированность. При этом опыт двух американских баз в Узбекистане показал, что он не будет развивать с США какие-либо серьёзные отношения за исключением скромных торгово-экономических. В то же время ему выгодно укреплять связи с Россией и Китаем, так как первая обеспечивает ему рынок, а второй поставляет технологии и кредит.

Под вопросом остаётся готовность Узбекистана участвовать в интеграционных проектах России. По словам Ткаченко, условия двусторонних межправительственных соглашений России и Узбекистана фактически уже предоставляют Ташкенту статус члена ЕАЭС.

«У нас есть зона свободной торговли, какие-то отдельные инфраструктурные проекты, всякие агропоезда, обсуждается газовый хаб и так далее. То есть де-факто Узбекистан интегрируется или сближается с экономиками России и соседних государств довольно быстро. Но пока для Мирзиёева, равно как и для лидера Туркмении, фактор суверенитета выше, чем готовность признать выгоды экономической интеграции», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Узбекистан уже окружил себя сетью двусторонних соглашений, которые в сумме фактически равны членству в ЕАЭС. Так что проблема сугубо политическая. Для Узбекистана, который 20 лет славил свой суверенитет как высшую ценность, сложно в один момент отказаться от прежней политики. Так что в ближайшей перспективе сложно ждать, что Узбекистан присоединится к ЕАЭС.

«Однозначно можно сказать, что отношения Узбекистана с Россией при Мирзиёеве будут куда лучше, чем при Каримове. В этом нет никакого сомнения. Раньше российскому капиталу было довольно трудно выжить в Узбекистане. Российские инвесторы бежали оттуда. Узбекистан не был привлекательным партнёром», — констатировал Ткаченко.

Кроме того, он обратил внимание на то, что сейчас у Мирзиёева очень серьёзная программа реформ, направленная на то, чтобы изменить социально-экономическую структуру государства. Людей «выталкивают» из деревни в город, чтобы они получали образование и работали на заводах. При Каримове такого не было. Закономерным образом это должно сказаться и на силе потока трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию.

«Он будет медленно, но всё-таки сокращаться, — полагает Ткаченко. — По мере того как будут создаваться рабочие места в самом Узбекистане. Хотя в целом (учитывая темпы прироста населения в Узбекистане) одно-два десятилетия экспорт рабочей силы будет одним из главных инструментов решения социальных проблем в Узбекистане».

Немаловажное значение имеет и то, что Российская Федерация, по словам Ткаченко, традиционно рассматривала Казахстан как своего главного партнёра в Центральной Азии.

«После 2022 года Россия очень внимательно следит за колебаниями внешней политики Казахстана и старается обезопасить себя от его возможного поворота на Запад посредством расширения связей с Узбекистаном», — подытожил политолог.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным ЦИК Узбекистана, действующий президент этой республики победил на досрочных выборах главы государства, набрав больше 87% голосов избирателей. Его соперник, кандидат от социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова набрала 4,43% голосов. На третьем месте — председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов, которого поддержали 4,02% избирателей.

Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Мирзиеёва с переизбранием на пост главы Узбекистана. Российский лидер подчеркнул, что победа Мирзиеёва продемонстрировала широкую народную поддержку его политического курса. Кроме того, Путин оценил курс Мирзиеёва на развитие стратегического партнёрства и союзничества с РФ.