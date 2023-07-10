Геническ, Херсонская область, 10 июля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Артиллерия российской группировки войск «Днепр» ликвидировала около Антоновского моста под Херсоном свыше 30 военных украинской армии. Об этом 10 июля рассказал знакомый с ситуацией источник.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожено место временной дислокации вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Антоновка», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Источник уточнил, что в результате этого удалось ликвидировать 26 военных ВСУ и ещё троих ранить, а также вывести из строя две единицы автомобильной техники.

Он добавил, что также у Антоновки российская артиллерия уничтожила два украинских миномётных расчёта с боекомплектами, в ходе этого восемь украинских солдат погибли и ещё два — ранены.

Также источник указал, что около села Велетенское на островах в устье Днепра уничтожили позицию украинских бойцов: ВСУ потеряли четырёх военных, двое ранены.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российская армия полностью уничтожила все украинские подразделения, участвовавшие в попытке занять остров Антоновский в Херсонской области. По его словам, ВС России также зачистили территорию в районе Антоновского моста.