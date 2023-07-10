Москва, 10 июля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружили в квартире на севере Москвы. Криминалисты заключили, что мужчина умер около года назад и за это время никто не спохватился о его пропаже. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Известия/Зураб Джавахадзе

По данным ИА Регнум, умершим оказался Владимир А. 1945 года рождения, долгие годы он проработал в одной из московских поликлиник.

5 июля в полицию обратились жители одного из домов на улице Астрадамской в Тимирязевском районе столицы. Они сообщили, что из квартиры в их подъезде доносится неприятный запах, кроме того, соседи давно не видели пожилого мужчину, который в ней живёт. Соседи рассказали, что дедушка был одиноким, у него никогда не было гостей. Дверь в квартиру вскрыли, на кухне оперативники нашли скелет пенсионера.

«На стуле, в сидячем положении, обнаружен скелетированный труп мужчины, смерть которого наступила около 1 года назад. На тот момент москвичу было 77 лет», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту проводится проверка, полицейские разыскиваю родственников пенсионера. По данным оперативников, участковый последний раз посещал квартиру мужчины 29 июля 2022 года во время планового обхода пожилых жителей района.