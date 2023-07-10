Премьер Нидерландов решил не выдвигаться на пятый срок
Премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок
Амстердам, 10 июля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не намерен баллотироваться на пятый срок, сообщило 10 июля Reuters.
Отмечается, что Рютте также заявил 10 июля, что после ноябрьских выборов уйдёт из политики.
Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Рютте заявил журналистам о планах уйти в отставку с поста главы правительства Нидерландов. Он сказал, что в скором времени передаст королю прошение об отставке правительства.
По его словам, произошёл распад правящей коалиции из-за разногласий по вопросу миграционной политики. 7 июля, отметил Рютте, правительство пришло к выводу, что противоречия непреодолимы.
Рютте находился на посту главы правительства Нидерландов 12 лет. В правящую коалицию входят четыре партии — Народная партия за свободу и демократию, «Христиано-демократический призыв», «Демократы-66» и Христианский союз.
Премьер в июле потребовал, чтобы входящие в коалицию партии приняли ряд мер по приёму мигрантов. Эта инициатива вызвала серьёзные разногласия среди участников политического союза.