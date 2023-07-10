Амстердам, 10 июля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не намерен баллотироваться на пятый срок, сообщило 10 июля Reuters.

ТАСС/EPA/PHIL NIJHUIS Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Отмечается, что Рютте также заявил 10 июля, что после ноябрьских выборов уйдёт из политики.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Рютте заявил журналистам о планах уйти в отставку с поста главы правительства Нидерландов. Он сказал, что в скором времени передаст королю прошение об отставке правительства.

По его словам, произошёл распад правящей коалиции из-за разногласий по вопросу миграционной политики. 7 июля, отметил Рютте, правительство пришло к выводу, что противоречия непреодолимы.

Рютте находился на посту главы правительства Нидерландов 12 лет. В правящую коалицию входят четыре партии — Народная партия за свободу и демократию, «Христиано-демократический призыв», «Демократы-66» и Христианский союз.

Премьер в июле потребовал, чтобы входящие в коалицию партии приняли ряд мер по приёму мигрантов. Эта инициатива вызвала серьёзные разногласия среди участников политического союза.