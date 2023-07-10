Москва, 10 июля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Пара российских штурмовиков Су-25СМ нанесла удар по скоплению живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщили 10 июля в Минобороны России.

Кадр из видео

«Лётчики вышли на боевой курс на скорости около 900 км/ч и нанесли ракетный удар», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, российские военные применили 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ по сосредоточению живой силы и огневых средств противника.

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Как сообщало 10 июля ИА Регнум, бойцы спецназа Черноморского флота ВМФ России группировки «Днепр» уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» прикрывавшее штурмовые подразделения ВСУ орудие на херсонском направлении. Средства объективного контроля подтвердили попадание по цели и детонацию боекомплекта.

В пресс-службе Минобороны сообщили 10 июля, что ВСУ осуществили безуспешные попытки ракетных ударов по объектам в Крыму, а также в Ростовской и Калужской областях. Попытки атаки ВСУ провели с использованием ракет ЗРК С-200, уточнили в ведомстве.