Минобороны показало кадры ударов российских Су-25 по позициям ВСУ
Штурмовики Су-25СМ нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении
Москва, 10 июля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Пара российских штурмовиков Су-25СМ нанесла удар по скоплению живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщили 10 июля в Минобороны России.
«Лётчики вышли на боевой курс на скорости около 900 км/ч и нанесли ракетный удар», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, российские военные применили 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ по сосредоточению живой силы и огневых средств противника.
Как сообщало 10 июля ИА Регнум, бойцы спецназа Черноморского флота ВМФ России группировки «Днепр» уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» прикрывавшее штурмовые подразделения ВСУ орудие на херсонском направлении. Средства объективного контроля подтвердили попадание по цели и детонацию боекомплекта.
В пресс-службе Минобороны сообщили 10 июля, что ВСУ осуществили безуспешные попытки ракетных ударов по объектам в Крыму, а также в Ростовской и Калужской областях. Попытки атаки ВСУ провели с использованием ракет ЗРК С-200, уточнили в ведомстве.