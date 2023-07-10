Москва, 10 июля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Телефонные мошенники стали использовать новую схему для обмана россиян, когда они приглашают потенциальных жертв на «личный приём в Центробанк». Об этом 10 июля сообщила пресс-служба регулятора.

Известия/Алексей Майшев

Отмечается, что мошенническая схема, при которой злоумышленники выдают себя за сотрудников Банка России, распространена, и теперь аферисты её усовершенствовали, чтобы она стала правдоподобнее.

«Теперь они не только звонят гражданам от имени Центробанка, но ещё и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный приём в Банк России. Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приёма и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для убеждения потенциальной жертвы в том, что они общаются с сотрудниками Центробанка, злоумышленники изменяют свой электронный адрес на вызывающий доверие — с домена Банка России cbr.ru.

Также указывается, что такое приглашение на личный приём является ещё одним поводом для начала доверительного диалог с мошенниками, которые после отправки письма могут позвонить получателю и под разными предлогами выманить данные его банковской карты и смс-код, чтобы получить доступ к счёту потенциальной жертвы.

При этом подчёркивается, что Центробанк по собственной инициативе не приглашает граждан на личный приём, а его сотрудники не звонят россиянам и не отправляют им копии каких-либо документов, а также не пытаются узнать у них персональные и банковские сведения и не предлагают каких-либо операций с личными счетами гражданина.

«Будьте бдительны, мошенники часто представляются сотрудниками Банка России. По любым банковским вопросам самостоятельно позвоните в банк по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее отца актрисы из сериала «Глухарь» Оксаны Скоропад обманули мошенники. Злоумышленники убедили 63-летнего мужчину в том, что его дочь якобы стала виновником страшного ДТП и оказалась при смерти. В результате этого мужчина отдал им 900 тыс. рублей.

До этого мошенники обманули профессора ВТУ им. М. С. Щепкина Тамару Вепрецкую. Злоумышленники якобы от имени ректора убедили женщину перевести 1,3 млн рублей на их счета.