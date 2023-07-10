Москва, 10 июля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Отца актрисы сериала «Глухарь» Оксаны Скоропад обманули мошенники. Аферисты убедили 63-летнего мужчину, что его дочь стала виновником страшного ДТП и сама находится при смерти. Таким образом мужчину вынудили отдать 900 000 рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео «Глухарь-2» Актриса Оксана Скоропад

Вечером 5 июля 63-летнему Валерию Скоропаду позвонил незнакомец, он представился сотрудником следственного управления и объяснил, что его дочь актриса Оксана Скоропад якобы в критическом состоянии после ДТП. Мошенник заявил, что в страшной аварии пострадала не только сама Оксана, но и другая девушка, которую актриса будто бы сбила, не справившись с управлением. И теперь, даже если Оксана выживет, ей будет грозить уголовная ответственность. Фальшивый следователь сказал, что на сложную операцию пострадавшей девушке нужна крупная сумма денег, и что это якобы даже может помочь избежать уголовных последствий ДТП для Оксаны.

Отец артисты доверился звонившему, быстро собрал пакет с вещами для дочери в больницу и деньги. Через час после звонка всё это он передал курьеру, который приехал к нему в квартиру на Рублевском шоссе. Ещё через час домой вернулась и сама Оксана Скоропад. Выслушав историю отца и успокоив его, она предложила обратиться в полицию.

«6 июля поступило заявление по факту мошенничества от 63-летнего жителя Москвы, о том, что путём обмана его вынудили передать пакет с денежными средствами, халатом и тапочками для дочери в больницу. Сумма ущерба составила 900 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Оксана Валерьевна Скоропад родилась 21 февраля 1984 года. Она окончила ВТУ им. Щукина. Оксана известна своими работами в театре, кино и многих сериалах. В том числе «Глухарь», «След», «Тайны следствия», «Солдаты», «Ставка на жизнь» и многих других.