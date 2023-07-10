ДНР, 10 июля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Разминирование в Артёмовске не начинают из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ, сообщил 10 июля врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

РИА Новости

Он рассказал, что украинская армия ведёт хаотичный обстрел Артёмовска.

«Пока гражданские службы не приступили к своей работе и запланированному разминированию. Противник как можно дольше затягивает этот процесс», — заявил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные освободили Артёмовск от ВСУ 21 мая 2023 года. Освобождение города от ВСУ российские военные осуществляли в течение 224 дней — с 8 октября 2022 года.

В Минобороны 5 июля сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ в районе Артёмовска и о поражении, нанесённом подразделением группировки «Южная» трём скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе города.

По словам Пушилина, находящееся южнее Артёмовска село Клещеевка, по состоянию на 6 июня, полностью контролируют российские военные.