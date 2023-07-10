Керчь, Крым, 10 июля, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Ранее приостановленную работу Керченской паромной переправы возобновили. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 09:30 мск движение паромов на переправе проходило в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее движение паромов на Керченской переправе временно приостановили. Это было сделано по погодным условиям — из-за сильного ветра.

До этого движение поездов в Абхазии приостановили из-за размыва железнодорожных путей. По словам главного инженера АЖД Леонида Куруа, это произошло у гагрского железнодорожного вокзала, также свыше 200 шпал провисло на станции Бзыбь.