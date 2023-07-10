Ханты-Мансийск, 10 июля, 2023, 11:28 — ИА Регнум. В результате опрокидывания легкового автомобиля на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) погиб один человек. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Госавтоинспекция Югры

Отмечается, что ДТП произошло утром 10 июля на 111-и км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе, когда 34-летний водитель автомобиля Subaru, по предварительной информации, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и съехал в кювет, где произошло опрокидывание автомобиля.

«В автоаварии водитель и два его пассажира получили травмы, а пассажир этого же транспортного средства скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее около посёлка Зарево Шовгеновского района Адыгеи произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека.

В ночь на 9 июля на Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате аварии пострадали 12 человек, шестерых из них госпитализировали.