Вашингтон, 10 июля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Все больше стран начали возвращать запасы золота после введения антироссийских санкций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные опроса американской инвестиционной компании Invesco.

Global Look Press/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Согласно опросу, более 85% из 85 фондов национального благосостояния и 57 центральных банков считают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет выше, чем в прошлом. Замораживание Западом почти половины золотовалютных резервов России в $640 млрд вызвало сдвиг, который обеспокоил значительную часть центральных банков.

Почти 80% из 142 опрошенных учреждений считают геополитическую напряженность самым большим риском в течение следующего десятилетия. При этом 83% опрошенных банков и фондов назвали инфляцию большой проблемой.

Около 60% опрошенных признались, что золото стало для них более привлекательным, а 68% уточнили, что стали держать золотовалютные резервы на территории своей страны. Так, в 2020 году около 50% стран хранили резервы за рубежом.

Инфраструктура в настоящее время рассматривается как наиболее привлекательный класс активов, особенно проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии.

Индия остается одной из самых привлекательных стран для инвестиций второй год подряд.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Центральный банк Китая увеличил золотые резервы на фоне опасности введения США ряда санкций. В период с ноября 2022 года по март этого года в Китае накопилось около 120 тонн золота. Одновременно с этим Китай занимается распродажей облигаций американского госдолга.

При этом президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ 16 июня спрогнозировал, что если международные расчёты за нефть и газ перестанут осуществляться в долларах, то это окажется началом конца для этой валюты. Вместе с тем он подчеркнул, что упадок роли доллара связан не с действиями России, а с тем, что власти США в борьбе за сиюминутные политические цели ставят под вопрос собственное могущество в сфере финансов и заставляют усомниться в надёжности доллара.

Экономист Алексей Зубец, комментируя слова президента, согласился с тем, что дедолларизация мировой экономики уже идёт. По его мнению, если взять все глобальные товарные расчёты, то на доллар в них приходится 83–84%.