Из-за обстрела ВСУ в Курской области обесточен посёлок Тёткино
Губернатор Старовойт: курский посёлок Тёткино обесточен после обстрела со стороны ВСУ
Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 10 июля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Приграничный с Украиной посёлок Тёткино в Курской области частично остался без электроснабжения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом 10 июля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Посёлок Теткино сегодня утром подвергся обстрелу со стороны Украины. Всего насчитали восемь прилётов», ― написал глава региона в своём Telegram-канале.
Он добавил, что на этот раз обошлось без пострадавших, однако повреждения получила линия электропередачи. Теперь часть населённого пункта обесточена. К восстановлению электроснабжения в посёлке аварийные бригады приступят, когда обстановка станет более безопасной.
Также, добавил Старовойт, повреждения получили порядка десяти домов. Также под обстрел попала деревня Елизаветовка, последствия атаки уточняются.
Как сообщало ИА Регнум, 5 июля в результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Тёткино Глушковского района Курской области сильные повреждения получила школа. Всего в этот день по населённому пункту зафиксировали 12 прилётов, обошлось без пострадавших.
В середине июня в посёлки снаряды, выпущенные украинскими военными, попали по спиртзаводу. Повреждения получили технологические линии на предприятии. Также украинские военные открыли огонь по сёлам Попово-Лежачи и Коровяковка. В этих населённых пунктах разрушений нет.