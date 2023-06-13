Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 10 июля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Приграничный с Украиной посёлок Тёткино в Курской области частично остался без электроснабжения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом 10 июля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Посёлок Теткино сегодня утром подвергся обстрелу со стороны Украины. Всего насчитали восемь прилётов», ― написал глава региона в своём Telegram-канале.

Он добавил, что на этот раз обошлось без пострадавших, однако повреждения получила линия электропередачи. Теперь часть населённого пункта обесточена. К восстановлению электроснабжения в посёлке аварийные бригады приступят, когда обстановка станет более безопасной.

Также, добавил Старовойт, повреждения получили порядка десяти домов. Также под обстрел попала деревня Елизаветовка, последствия атаки уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля в результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Тёткино Глушковского района Курской области сильные повреждения получила школа. Всего в этот день по населённому пункту зафиксировали 12 прилётов, обошлось без пострадавших.

В середине июня в посёлки снаряды, выпущенные украинскими военными, попали по спиртзаводу. Повреждения получили технологические линии на предприятии. Также украинские военные открыли огонь по сёлам Попово-Лежачи и Коровяковка. В этих населённых пунктах разрушений нет.