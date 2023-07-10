Москва, 10 июля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский хочет подыграть главе Белого дома Джозефу Байдену на предстоящих выборах, когда говорит, что тот смог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы заставил Киев отказаться от территорий. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 июля заявил зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов.

«Бывший президент США Дональд Трамп сказал, что он может завершить украинский конфликт за один день. А Зеленский как бы говорит: «О чём речь, Байден мог бы и за пять минут! Просто мы на Украине сами решаем, когда и что закончить». Байден вроде бы учитывает мнение Киева, а Зеленский мужественно отстаивает интересы Украины», — сказал Климов.

При этом он назвал несомненным то, что США могли бы закончить конфликт на Украине в любую секунду, так как это они его и развязали. Однако Вашингтон не хочет делать этого по целому ряду причин.

Кроме того, сенатор согласился с тем, что если бы из Вашингтона приказали заканчивать конфликт ценой уступки территорий, то Киев сразу бы сделал всё, что от него требуется.

«Зеленский просто марионетка. Говорящий попугай. От него ничего не зависит. Если он сделает что-то не так, то ему тут же упадёт кирпич на голову. Не надо усложнять ситуацию рассуждениями о тонкой интеллектуальной натуре шоумена Зеленского», — призвал сенатор.

Говоря о том, почему бывший актёр оказался в кресле президента Украины, Климов констатировал, что все остальные украинские политики (даже такие, как бывший президент Украины Петр Порошенко или экс-премьер-министр Юлия Тимошенко) были хоть сколько-то самостоятельными игроками с политическим опытом и серьёзными знаниями, необходимыми для управления государством. У Зеленского ничего этого нет.

«Что от этого клоуна зависит? Ничего!» — уверен сенатор.

По его словам, если американцы по каким-то причинам скажут, что им всё надоело, и уйдут, то кризис на Украине перестанет быть глобальным, а станет локальным. На этой территории пришлось бы бороться с другими вызовами: неонацисты, уголовники, экстремисты.

«Поэтому за пять минут этого никто не остановит в том смысле, что конфликтная зона останется, но качество этой конфликтной зоны может измениться буквально за секунду», — сказал Климов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заявление Зеленского про пять минут было сделано в рамках комментария по поводу высказывания бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, который считает, что завершил бы этот конфликт в первые сутки своего президентства.

Экс-президент убеждён, что он — единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны, к которой, по его мнению, «мы движемся». Трамп подчеркнул, что не занимает ничьей стороны, но хочет лишь того, чтобы люди перестали погибать.

До этого он также говорил о том, что для прекращения конфликта Киеву придётся уступить часть территорий России. Однако для того, чтобы реализовать такую сделку, нужен правильный посредник, которого, по мнению Трампа, сейчас у США нет.

Аналогичную точку зрения озвучил профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини, по мнению которого, чтобы как можно скорее преодолеть международный кризис, власти Украины должны согласиться на мирное урегулирование и признать принадлежащими России некоторые территории.