Ташкент, 10 июля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал победу на досрочных выборах главы государства. Он набрал более 87% голосов избирателей. Об этом 10 июля на пресс-конференции сообщил глава Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«За кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиёева отдали свои голоса 87,05% от общего числа проголосовавших избирателей», — уточнил он.

Низамходжаев напомнил, что в соответствии с законодательством Узбекистана кандидат, набравший 50% голосов плюс один голос, считается избранным главой государства.

На втором месте — кандидат от социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова с 4,43% голосов, на третьем — председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов. Его поддержали 4,02% избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, в Узбекистане 9 июля состоялись досрочные выборы президента страны. Участие в них приняли четыре кандидата, в том числе действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.

Остальные претенденты менее известны широкой публике. Борьбу за президентское кресло вели бывший министр образования Улугбек Иноятов, действующий заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, а также кандидат от Экологической партии, бывший лесник Абдушукур Хамзаев.

В республике работали 10 784 избирательных участка. Как заявил заместитель председателя ЦИК республики Бахром Кучкаров, досрочные выборы президента Узбекистана признали состоявшимися. Итоговая явка составила 79,8%, или 15,6 млн избирателей.

30 апреля в Узбекистане прошёл референдум о поправках к конституции. Одна из основных поправок предполагает продление полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, обнуляются сроки президентства действующего главы государства.

Мирзиёева избрали президентом Узбекистана в декабре 2016 года. В октябре 2021-го он вновь одержал победу на президентских выборах.