Донецк, 10 июля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Украинские войска перестали бросать в бой крупные соединения, как это было в начале контрнаступления ВСУ, и стали действовать малыми группами. Об этом 10 июля рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Противник не бросает такие крупные силы, как в начале контрнаступления, пытается действовать малыми группами», — сказал он.

Врио главы региона отметил, что российские войска готовы к такому варианту развития ситуации в зоне боевых действий и достаточно успешно выполняют поставленные перед ними задачи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее командир одного из российских подразделений группировки «Днепр» рассказал, что бойцы спецназа Черноморского флота ВМФ России уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» прикрывавшее штурмовые подразделения украинской армии орудие на херсонском направлении. Он уточнил, что местонахождение орудия удалось обнаружить с помощью воздушной разведки.

До этого в Минобороны рассказали, что ВСУ осуществили безуспешные попытки ракетных ударов по объектам в Крыму, а также в Ростовской и Калужской областях. По данным ведомства, две ракеты уничтожили средства ПВО и ещё две удалось сбить с помощью систем РЭБ.