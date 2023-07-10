Симферополь, 10 июля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Пробка из автомобилей на въезде на Крымский мост со стороны Кубани по состоянию на 10:00 увеличилась до 1300 машин, сообщил 10 июля Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Роман Соколов/ТАСС

«В очереди со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств», — говорится в сообщении.

При этом время ожидания составляет около шести часов.

В оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту также сообщили, что со стороны Керчи затруднений не наблюдается.

Менее чем за сутки очередь из машин со стороны Тамани выросла с 90 транспортных средств до 1310. По состоянию на 9:00 в очереди находилось 1229 автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля министр транспорта России Виталий Савельев доложил президенту Владимиру Путину, что пиковая ситуация с заторами на Крымском мосту ожидается 16–17 июля. По его словам, 1 июля было зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%. В свою очередь Путин поручил оценить идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые российские территории и задействовать паромные переправы.

3 июля длина дорожного затора на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края достигала 13 км. Добровольцы помогали людям, ожидающим проезда через Крымский мост.