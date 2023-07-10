* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 10 июля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Олег Дибров, которого толкнул на проезжую часть друг блогера Евгения Понасенкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), умер в больнице, сообщил 10 июля ИА Регнум знакомый с ситуацией источник.

Кадр из видео Евгений Понасеков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Дибров, которого толкнул помощник Понасенкова Рамис Зарипов, месяц находился в состоянии комы. При падении он получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня 55-летний Дибров на Арбате получил травму в ходе конфликта с Зариповым: юрист, друг Понасенкова, сильно толкнул мужчину на проезжую часть, тот упал и ударился головой.

Диброва госпитализировали, диагностировав у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжёлой степени и травматическое кровоизлияние. Также у него были сломаны кости свода и основания черепа, наступил отёк головного мозга. В коме он находился месяц.

Известия Олег Дибров, пострадавший во время конфликта на Арбате с юристом блогера

Как объяснил Понасенков, пострадавший приставал к нему и его друзьям, не давая пройти и оскорбляя. По его словам, никакой драки не было — Зарипов толкнул мужчину, и тот упал, потому что был в состоянии опьянения и оступился. Блогер назвал это личными проблемами Диброва.

По статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, организация Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией в июне направила генпрокурору Игорь Краснову заявление с требованием арестовать Зарипова, который, толкая человека на проезжую часть, подвергал его риску быть сбитым проезжающим автомобилем. Зарипов, как и Понасенков, не предложил родственникам пострадавшего никакой помощи.