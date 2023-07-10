Орел, 10 июля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Вечером 9 июля на железнодорожном перегоне Орёл — Саханская в Орловской области произошёл поджог релейного шкафа. Об этом 10 июля сообщил Telegram-канал Shot.

Известия/Константин Кокошкин

«Диверсия на железной дороге в Орловской области: неизвестные подожгли релейный шкаф рядом с путями», — говорится в сообщении.

По данным источника, ЧП произошло поздно вечером 9 июля на перегоне между станциями Орëл-2 и Кромская. Злоумышленники открыли и подожгли шкаф, в результате чего он полностью выгорел со всем внутренним оборудованием.

На месте преступления полицейские нашли окурок, пару перчаток и следы покрышек автомобиля. Преступников ищут.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня центральный районный суд Омска арестовал местного жителя, подозреваемого в совершении диверсии на железной дороге. По данным следствия, мужчина по указанию неустановленного лица совершил поджог железнодорожного оборудования.

До этого в Москве задержали двух граждан Казахстана по делу о поджоге релейных шкафов. Следователи считают, что указанные лица подожгли три релейных шкафа у железнодорожных путей на Варшавском шоссе.