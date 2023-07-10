Москва, 10 июля, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеёва с переизбранием на пост главы Узбекистана. Поздравительную телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Известия/Павел Бедняков Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв

«Уважаемый Шавкат Миромонович, примите искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Республики Узбекистан», — заявил президент России.

Российский лидер заявил, что высокий политический авторитет Мирзиеёва в Узбекистане получил подтверждение его убедительной победой на президентских выборах.

Победа Мирзиеёва показала широкую народную поддержку его политического курса, отметил Путин. Народ Узбекистана поддерживает курс своего лидера на проведение масштабных преобразований для дальнейшего развитие республики и для упрочения её международных позиций.

Российский президент также отметил, что Москва высоко ценит принципиальную линию Мирзиеёва по укреплению отношений стратегического партнёрства и союзничества с Россией. Он пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в деятельности во главе государства.

10 июля глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев сообщил, что Мирзиёев, согласно предварительным подсчётам, одержал победу на досрочных президентских выборах. За него отдали голоса 87,05% избирателей.

Явка составила 79,8%. Оппонент Мирзиёева Робахон Махмудова от партии «Справедливость» набрала 4,43% голосов. Ещё 4,02% проголосовали за Улугбека Иноятова от Народно-демократической партии Узбекистана и 3,74% — за Абдушукура Хамзаева от Экологической партии.

Выборы президента Узбекистана состоялись 9 июля. В связи с изменениями конституции (референдум прошёл 30 апреля) Узбекистана срок президентства увеличился с пяти до семи лет. Мирзиёев теперь имеет право баллотироваться ещё на два срока.