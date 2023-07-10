Москва, 10 июля, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Священники обычно не отпевают на фронте погибших в зоне проведения спецоперации военных. Об этом 10 июля сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).

Александр Река/ТАСС

Он пояснил в интервью РИА Новости, что тела погибших на фронте солдат с обеих сторон обычно отправляют родным.

«Как правило, тело отправляют на родину, к семье. И там уже местный священник по просьбе родных совершает отпевание погибшего», — сообщил митрополит Кирилл.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Екатеринбурге простились с Игорем Истоминым — известным уральским бардом, автором, писавшим для «Уральских пельменей». Он ушёл добровольцем в зону спецоперации летом прошлого года и пропал без вести. Сообщение о его гибели, которая стала большой потерей для семьи, родных и близких, поклонников его таланта, пришло спустя полгода.

В последний путь погибшего при выполнении своего долга земляка провожали с военными почестями. Его похоронили на Лесном кладбище. Истомину был 51 год.

В июне в подмосковной Истре простились с участником СВО Владимиром Кузнецовым, героически погибшим при отражении атаки украинских диверсантов в Белгородской области. Кузнецов — командир полка, гвардии полковник, кавалер ордена «За военные заслуги», удостоенный медали Суворова и медали Жукова — был мужем главы городского округа Истра Татьяны Витушевой. Отпевание прошло в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря.