Брюссель, 10 июля, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) рассматривает два варианта развития своих отношений с Украиной в будущем. Об этом 10 июля написала газета Financial Times со ссылкой на представителя стран — участниц блока.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас стоит выбор для членов НАТО по Украине между моделью Израиля, которая предполагает, что Украина может защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, либо модель, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются, что дорого с точки зрения ответственности, которую мы возьмём на себя», — заявил представитель альянса.

Источник рассказал, что по мере продолжения контактов НАТО с Киевом в вопросе о гарантиях безопасности становится всё более очевидно, что это действительно дорого обходится союзникам Украины с Запада.

Также издание указывает, что ряд стран обеспокоен вопросом суммы, которая будет потрачена на выполнение обязательств НАТО перед Украиной, так как это происходит на фоне растущей инфляции и бюджетного давления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-командующий армией США в Европе генерал Бэн Ходжес заявил, что Украина не получит на саммите НАТО в Вильнюсе гарантий по её вступлению в альянс. По его словам, Вашингтон предпримет меры, чтобы избежать этого.

Также 9 июля британская газета The Guardian написала, что Киев пессимистично настроен перед саммитом НАТО в столице Литвы. Как считает издание, Вашингтон и Берлин не хотят поддерживать вхождение Украины в состав НАТО во время конфликта.

Позднее сенатор Алексей Пушков написал, что перспективы вступления Украины в НАТО частями говорят о сложном положении, в котором оказались западные сторонники такой идеи. Российский политик уточнил, что в их числе оказался и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.