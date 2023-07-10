Москва, 10 июля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции массово принимают крещение. Так, один из военных священников за десять дней крестил 500 человек. Об этом 10 июля сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).

РИА Новости/Виталий Невар

«Многие из бойцов первый раз в жизни исповедуются и причащаются. Некоторые крестятся на передовой», ― рассказал в интервью РИА Новости митрополит.

Также, по его словам, многие бойцы, приехав домой в отпуск, венчаются.

«Известна поговорка: атеистов в окопах нет. Об этом говорят и сами бойцы», ― добавил глава военного отдела РПЦ.

Он сообщил, что о значимости веры и Русской православной церкви ему рассказывали ветераны Военно-космических сил, с которыми он пообщался во время торжеств, посвящённых присвоению храму Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве статуса Главного храма ВКС.

Как сообщало ИА Регнум, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что каждый православный приход должен сподвигнуть прихожан на помощь участникам специальной военной операции, на сбор вещей и продуктов питания. По его словам, сейчас все священники должны находиться на передней линии духовного фронта и нести людям живое слово, а не «приевшиеся формулы».

В апреле президент России Владимир Путин во время посещения зоны спецоперации подарил военнослужащим иконы «Спас Нерукотворный» в честь праздника Пасхи. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, одну из икон глава государства подарил военнослужащим в Херсонской области, другую — в ЛНР. Эта икона была подарена министру обороны Российской империи Петру Ванновскому Александром III.