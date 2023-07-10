Донецк, 10 июля, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Украинские военные продолжают «достаточно хаотично» обстреливать освобождённый от них город Артёмовск в ДНР. Об этом 10 июля рассказал врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

РИА Новости

«Артёмовск продолжает обстреливаться [со стороны ВСУ] достаточно хаотично», — сказал он.

Врио главы ДНР уточнил, что из-за этого гражданские службы ещё не начали запланированные работы по разминированию. Пушилин добавил, что ситуация на флангах в районе Артёмовска контролируемая.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери украинской армии на участке Соледар — Артёмовск выросли из-за действий командования ВСУ. По его мнению, при постановке последним боевых задач расчёт сил и средств не соответствует оперативной обстановке.

До этого глава военной разведки Украины Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное наступление украинских войск, заявив, что ВС России не сразу взяли Артёмовск. Контрнаступление на южнодонецком, запорожском, артёмовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке.